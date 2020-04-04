شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل بعجمان تعزز الإجراءات الوقائية داخل الحافلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عززت هيئة النقل في عجمان من إجراءاتها الوقائية داخل الحافلات، حيث وضعت لافتات داخلها عليها عبارة (لسلامتك اترك مسافة)، بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والأوردية، وذلك لتجنب انتقال العدوى بين الركاب.
وقال عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة، إن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة ركاب وسائل النقل الجماعي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لتعليمات الصحة والسلامة بضرورة ترك مسافة كافية بين الركاب. وأكد لوتاه أهمية التزام الركاب بترك المسافة الآمنة حرصاً على سلامتهم، لافتاً إلى أن هيئة النقل بعجمان نفذت مؤخراً حملة تعقيم شاملة لوسائل النقل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا».
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