شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي، امس الجمعة، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، حدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب.

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وتعتبر منطقة شرق البحر المتوسط منطقة زلزالية، حيث يعود تاريخ آخر هزة أرضية إلى 24 شباط/ فبراير، عندما ضربت هزة أرضية متوسطة غربي تركيا، دون وقوع أية خسائر مادية.

في وقت سابق، وقع زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، وفقًا لما أورده المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC). فأصيب 75 شخصا نتيجة الزلزال في إيران، وأبلغت السلطات التركية عن مقتل 9 وإصابة 50 شخصا.