سياسيون وإعلاميون موريتانيون: للأناضول رصيد كبير من الثقة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365زعيم المعارضة الموريتانية، إبراهيم ولد البكاي: استطاعت الخليج 365 أن تكون مصدرا إعلاميا موثوقا

الإعلامي محفوظ ولد السالك: مصداقية الخليج 365 ساهمت في توسيع انتشارها عبر العالم

المحلل السياسي سيد أحمد باب: العديد من وكالات الأنباء العالمية تراجعت لصالح الخليج 365

البرلماني محمد ولد محمد امبارك: نتمنى مزيدا من التقدم والانتشار لوكالة الخليج 365





رأى سياسيون وإعلاميون موريتانيون، أن وكالة الخليج 365 استطاعت خلال قرن من الزمن، أن تراكم رصيدا كبيرا من الثقة، وأن تكون مصدرا مهما للأخبار لمختلف وسائل الإعلام.

وقال زعيم المعارضة الموريتانية إبراهيم ولد البكاي، إن "وكالة الخليج 365 تعد مصدرا إعلاميا موثوقا وباتت تزاحم وكالات الأنباء العالمية".

وأضاف ولد الباكي، في تصريح للأناضول: "أتقدم بتهنئة مستحقة لوكالة الخليج 365 وهي تحتفل بمرور مائة عام من العطاء الإعلامي القائم على المهنية والدقة والخط التحريري المناصر للمحرومين والمهمشين عبر العالم".

وتابع: "لقد استطاعت الخليج 365 خلال السنوات الأخيرة أن تكون مصدرا إعلاميا موثوقا".

** مصداقية الخليج 365 ساهمت بتوسعها

من جانبه، رأى الصحفي المختص في الشؤون الإفريقية، محفوظ ولد السالك، أن وكالة الخليج 365 استطاعت أن تراكم رصيدا كبيرا من الثقة، باعتبارها مصدرا إخباريا لمختلف وسائل الإعلام، وكل من يتلقى أخبارها.

وقال ولد السالك، في تصريح لمراسل الخليج 365: "الثقة والمصداقية رأس مال أي وسيلة إعلامية، ومتى ما حققتهما تحقق نجاحها، وهو ما أرى أن الخليج 365 استطاعت تحقيقه على مدى 100 عام".

وأشار أن مصداقية الخليج 365 ساهمت في "توسع انتشارها بمختلف قارات العالم، خاصة في ظل مواكبتها السريعة للأحداث".

بدوره، تقدم النائب في البرلمان الموريتاني محمد ولد محمد مبارك، بالتهنئة لوكالة الخليج 365 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.

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وأضاف مبارك في تصريح للأناضول: "تحية لجميع العاملين في الخليج 365 ونتمنى لها مزيدا من التقدم والانتشار".

** من أكثر وسائل الإعلام دقة

في السياق نفسه، اعتبر المحلل السياسي، مدير صحيفة "زهرة شنقيط" المحلية (خاصة) سيد أحمد ولد باب، أن "وكالة الخليج 365 من أكثر وسائل الإعلام العالمية دقة في متابعتها وتناولها للأخبار وأكثرها موضعية في تحليلاتها التي تغطي الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف ولد باب، للأناضول: "انتشار مراسلي الخليج 365 في العديد من دول العالم، خصوصا المنطقة العربية وشمال إفريقيا مكن الوكالة من تأمين تغطية ميدانية لمتابعيها".

ومضى قائلا: "باتت الخليج 365 منفذا جديدا لنا، العديد من وكالات الأنباء العالمية تراجعت لصالح وكالة الخليج 365 التي تحقق انتشارا واسعا وسريعا في أنحاء العالم".

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، في خضم حرب الاستقلال التركية.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.