الإمارات تحارب «كورونا» بإجراءات تحصين المجتمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الداخلية، اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصاً على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وستقوم الجهات المحلية في كل إمارة بوضع خطط التعقيم وتنفيذها، بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث من المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار،

مع تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة، كما أعلنت عن شفاء 12 حالة جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 108.

كما أعلنت الوزارة تسجيل وفاة لمصاب آسيوي يبلغ 51 عاماً، يعاني مرضاً مزمناً وفشلاً كلوياً، ليبلغ بذلك عدد الوفيات في الدولة 9.

من جهتها أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي (صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19)، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأفراد المجتمع، حيث يأتي إطلاق الصندوق لتوفير النافذة التي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للراغبين في تأدية مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المجتمع، وبما يعين على توحيد الجهود للتصدي لهذا الوباء.

من جهتها أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية، للتأكد من التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر، لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي.

وتسعى الدائرة من خلال تطبيق «ستاي هوم stay home» إلى البقاء على علم بموقع الأشخاص أثناء الحجر المنزلي الإلزامي، وتحديد مواقعهم والتأكد من عدم مخالفة شروط الحجر، بما يحقق مصلحة الأشخاص في الحجر وأسرهم والمجتمع بشكل عام.