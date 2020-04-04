شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلق رخصة وكالة «رويترز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، تعليق رخصة مكتب وكالة «رويترز» في العراق لثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار عراقي، «حوالي 21 ألف دولار» على خلفية نشر خبر يتعلق بعدد الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد، مع إلزامها بتقديم اعتذار رسمي إلى الحكومة العراقية، وكذلك إلى الشعب العراقي. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت خبراً، نقلاً عن الوكالة ، تضمن أن هناك آلاف الحالات المصابة بكورونا في العراق، وذكرت أن الحكومة أخفت هذه الأعداد.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس ، عن تسجيل 48 إصابة جديدة ب«كورونا» في عموم البلاد. وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد وفيات، مؤكدة تسجيل 24 حالة شفاء.
وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ 820، فيما بلغت الوفيات: 54، وحالات الشفاء 226.
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