«كوفيد ــ19» يهدد مناطق النزاعات بـ«أيام سوداء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس الجمعة، من أن «الأسوأ لم يأت بعد» في الدول التي تشهد نزاعات، بسبب العاصفة التي تنتقل بسرعة عبر الحدود، ودعا إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس حتى لا تواجه هذه الدول أياماً سوداء بسبب فيروس كورونا مستقبلاً، فيما تبنى مجلس الأمن أول أمس الخميس، قراراً بالإجماع يدعو إلى «تعاون دولي» متعدد الأطراف لمواجهة الوباء بشكل موحد، بينما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في مكافحة الوباء، وذلك خلال محادثة هاتفية بحثت «عقد اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية».في مجلس الأمن في وقت قريب لتعزيز التعاون في الأمم المتحدة للقضاء على الوباء وضمان السلام والأمن الدوليين»، في حين أظهر دواء مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم قدرة على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة، وفق ما نقل موقع «7نيوز» الأسترالي الإخباري، بينما أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس تقديم عقار (أفيجان) المضاد للإنفلونزا مجاناً للدول التي تعتزم استخدامه في علاج المرضى، ويجري علماء إيطاليا تجارب على الأمصال للقضاء على الفيروس التاجي.

وسجلت بريطانيا 684 وفاة إضافية في يوم واحد، في رقم قياسي جديد يشير إلى تسارع انتشار الوباء وافتتحت بريطانيا مستشفى ميدانياً كبيراً، استغرق تجهيزه تسعة أيام فقط، لاستيعاب الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات، في حين سجلت الولايات المتحدة، 239279 حالة إصابة و5443 وفاة. وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935. وسجلت إيطاليا معدلات مستقرة للوفيات والإصابات وهو اليوم الخامس على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن مستويات مستقرة مما يعزز آمال الحكومة في أن الوباء وصل لذروته، كما سجلت إسبانيا معدلات إصابة معتدلة بالمقارنة مع التصاعد الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تباطؤ انتشار الفيروس في البلاد يعطي «بعض الأمل» ولكن لا يزال من المبكر تخفيف التدابير التقييدية.

وسجل عدد من دول المنطقة، أمس، ازدياداً في عدد الإصابات، فيما واصلت تشديد إجراءاتها الاحترازية لوقف تمدد الفيروس، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر، بينما أكدت مصر، أمس، عدم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من كورونا، وأن جميع الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى.