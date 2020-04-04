مصدر عراقي: الزرفي يقدم برنامجه الحكومي إلى البرلمان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

توقع مصدر عراقي مقرب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أمس الجمعة، أنه سيتم تسليم المنهاج الحكومي للبرلمان العراقي، كما سيتم تقديم طلب لعقد جلسة رسمية الأسبوع الحالي من أجل التصويت على الحكومة الجديدة، فيما بحث الزرفي مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير يار الله تطورات الملفين الأمني والعسكري بعد انسحاب جزء من قوات التحالف الدولي.

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وقال المصدر، إن «الزرفي سيقوم بتسليم المنهاج الحكومي الى رئاسة البرلمان العراقي، اليوم السبت»، مشيراً الى أنه سيطلب من رئاسة البرلمان تحديد جلسة رسمية خلال الأسبوع الحالي للتصويت على التشكيلة الحكومية.

ومن جهته، قال النائب البرلماني علي البديري، إنه «وكما يبدو فإن بعض الأطراف السياسية، تعيش في كوكب آخر ومازالت تسعى خلف مصالحها ومكاسبها متناسية الكارثة التي يعيشها الشعب العراقي». وأضاف أن «الحكومة المقبلة هي حكومة محددة بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العام وبأهداف محددة أيضاً، وبالتالي فإن القصص المثيرة للسخرية والعناد الذي يمارسه البعض في محاولة لعرقلة تمرير المكلف الحالي والسعي الى إعادة العراق للمربع الأول متناسين معاناة العراق وشعبه هو أمر معيب وعليهم الخجل من جماهيرهم ومن مكوّنات الشعب وخاصة الطبقات الكادحة وذوي الدخل المحدود الذين قطعت أرزاقهم منذ شهرين بسبب حظر التجوال وسنرى زيادة بجرائم السلب والسرقة والقتل بسبب تلك الفوضى». ودعا البديري، رئيس الوزراء المكلف إلى «تقديم تشكيلته الحكومية بوقت قصير جداً بعيداً عن مزاجية الرافضين ممن يمثلون أنفسهم وأحزابهم فقط وليس الشعب العراقي بكافة مكوناته، كما أن على رئاسة البرلمان تحديد موعد قريب لانعقاد جلسة للتصويت على التشكيلة وترك الخيار لأعضاء البرلمان للتصويت». وكان مصدر سياسي عراقي وصف نفسه بالمطلع، ذكر في وقت سابق أمس الجمعة، أن «جميع الأبواب أوصدت أمام الزرفي، وأن هناك أربعة أسماء مطروحة للتداول وهم كل من قاسم الأعرجي وعبدالحسين عطبان ومصطفى الكاظمي وعلي الشكري، لتكليف أحدهم برئاسة الوزراء بدلاً من عدنان الزرفي». وأوضح أن «جميع هذه الأسماء الأربعة تواجه رفضاً متبادلاً من قبل الكتل، حيث لا تحظى بتوافق أو إجماع، والأنظار تتجه نحو أسماء جديدة». من جهة أخرى، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، أن «الزرفي اطلع خلال اللقاء على تطورات الملف الأمني والعسكري خصوصاً مع انسحاب جزء من قوات التحالف الدولي، مؤكدا أهمية إكمال جاهزية القوات العراقية».

الى ذلك، رأت النائبة عن تحالف «الفتح» ميثاق ابراهيم الحامدي، أن الرئيس العراقي برهم صالح يحاول إبقاء الوضعين السياسيّ والحكوميّ بفراغٍ تام. واعتبرت أن «تنصيب الزرفي بهذه الطريقة العشوائيّة واختيار شخصية عليها الكثير من الشبهات، هو دليل واضح على محاولة صالح إبقاء الوضعين السياسيّ والحكوميّ بفراغٍ تام، وهي خطوة يتخذها لضمان استمرار تعطيل تشكيل الحكومة، وبعد أن باتَ واضحاً هذا الأمر سنتخذ خطوات قضائيّة وتصعيديّة بحق تصرفات صالح العشوائيّة وغير المسؤولة».