أوروبا تدعم المقترح الأمريكي لحكومة انتقالية في فنزويلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تأييده للمقترح الأمريكي لتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من دون مشاركة الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، واعتبره «متطابقاً» مع الحل السلمي الذي تدعو إليه الدول الأعضاء، وذلك في وقت نددت فيه المعارضة باعتقال حلفاء لجوايدو.

وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان ألقي في ختام اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد، إن بروكسل «ترحب بالإطار الذي تقترحه الولايات المتحدة لتحقيق انتقال ديمقراطي في فنزويلا». وأضاف: «المقترح الأمريكي متطابق مع دعوة الاتحاد للوصول إلى حل سلمي للأزمة عبر التفاوض لإرساء حكومة ديمقراطية». وتابع أن الاتحاد قلق من «الأثر المدمر على الصعيد الإنساني» الذي يمكن أن يسببه فيروس كورونا «في بلد يعيش وضعاً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً صعباً».

وطالب الاتحاد «السياسيين الفنزويليين بوضع مصالح الأمة فوق أي اعتبار آخر، والانخراط في مسار تفاوض موثوق وتمثيليّ وجدي، على غرار المفاوضات التي رعتها النرويج». وعبّر الأوروبيون عن استعدادهم ل«المساهمة، خاصة عبر مجموعة الاتصال الدولية، في مسار شامل لإرساء الديمقراطية ودولة قانون، عبر تنظيم انتخابات رئاسية حرة».

وكانت الولايات المتحدة دعت الثلاثاء الماضي جوايدو إلى التخلي، وإن مؤقتاً، عن رئاسة فنزويلا في انتظار تنظيم انتخابات جديدة. ويعد هذا تغييراً تكتيكياً، لكنه يبدو إقراراً بفشل استراتيجيتها لإزاحة مادورو من السلطة. ووفق المقترح، يجب على الرجلين التخلي فوراً عن السلطة التنفيذية التي تؤول خلال «مرحلة انتقالية» إلى «مجلس دولة» يشكله «نواب الجمعية الوطنية من الطرفين». ووعدت واشنطن برفع العقوبات الصارمة بنسق تدريجي يتماشى مع تنفيذ المسار الانتقالي.

من جهة أخرى، أكدت المعارضة الفنزويلية، أمس الأول، أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت عضوين من فريق جوايدو في اليوم الذي كان من المقرر أن يمثل فيه أمام المدعين العامين للتحقيق معه بتهم «تدبير محاولة انقلاب» ومحاولة الاغتيال.

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وقال مكتب جوايدو في بيان، إن ديموستينس كويخادا وموري كاريرو اعتقلا في منزليهما صباح أمس الأول الخميس من قِبَل الاستخبارات العسكرية.

وأضاف عبر «تويتر»: «مع هذا الهجوم الجديد من الديكتاتورية، يوجد الآن عشرة أعضاء من فريق جوايدو تم اعتقالهم من قوات الأمن. خمسة منهم اعتقلوا خلال ال72 ساعة الماضية».

وذكر ممثل جوايدو لحقوق الإنسان، أومبيرتو برادو، أن نحو 30 ضابطاً «يرتدون ملابس سوداء وملثمين، ويحملون أسلحة ثقيلة» شاركوا في عملية اعتقال كويخادا، متهماً إياهم ب«نهب المنزل ومصادرة مركبتين عائليتين».

ووقعت الاعتقالات في نفس اليوم الذي تم فيه استدعاء جوايدو للمثول أمام المدعي العام طارق وليام صعب، بشأن مصادرة مزعومة لأسلحة في كولومبيا كان يفترض إرسالها إلى فنزويلا ضمن مؤامرة لاغتيال مادورو ومسؤولين آخرين.

وتعترف الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة بجوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، وترفض الاعتراف برئاسة الاشتراكي مادورو الذي يتّهمه معارضوه ب«اغتصاب السلطة». (أ.ف.ب)