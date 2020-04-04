الحكومة اليمنية مستعدة لإطلاق الأسرى وتشكو تعنت الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

قال مسؤول حكومي يمني، إن الحكومة الشرعية حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين مع ميليشيات الحوثي، التي اتهمها بوضع العراقيل والاشتراطات، من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسياً وإعلامياً.

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، في بلاغ صحفي، إن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية، وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمّان، من إطلاق مرحلي بدءاً من ألف و 420 معتقلاً وأسيراً كمرحلة أولى، وصولاً للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وقد تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره.

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وتابع فضائل أن ممثلي ميليشيات الحوثي يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودون لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي تحلٍّ بالإنسانية، وضاربة بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا» التي تمثل خطراً كبيراً على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى، في حالة لا قدر الله وظهر المرض في وطننا الغالي.

من جانب آخر، اعتبر خبير عسكري يمني أن استعادة الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي سلسلة جبال «هيلان» الاستراتيجية بمأرب تمثل تحولاً نوعياً لصالح الجيش الوطني في المواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد العقيد عبد الرحمن السماوي، في تصريح ل«الخليج»، أن تحرير الجيش الوطني لسلسلة جبال «هيلان» الاستراتيجية سيسهل وإلى حد كبير فرض السيطرة على مديرية «صرواح» غربي محافظة مأرب، كما سيمكن من تأمين الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، وتأمين الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة مأرب وصنعاء والجوف، مروراً بمديريتي نهم وبني حشيش التابعتين لمحافظة صنعاء.

وأشار العقيد السماوي إلى أن استعادة الجيش السيطرة الكاملة على سلسلة جبال «هيلان» الاستراتيجية أحبطت مخطط الحوثيين لاقتحام عاصمة محافظة مأرب، كما أنهت التهديد الذي كان يمثله تمركز الميليشيات في «هيلان»، وامتلاكهم لميزة نوعية تتمثل في السيطرة النارية على كامل محيط عاصمة المحافظة، التي أصبحت بعد تحرير السلسلة الجبلية الاستراتجية آمنة، من استهداف الميليشيات، سواء من الضربات الصاروخية أو قذائف الهاون، التي كانت ميليشيات الحوثي تستهدف بها الأحياء السكنية من داخل أنفاق وكهوف تم حفرها في تلك الجبال المرتفعة ذات التضاريس الوعرة.