معهد مصري: 24 إبريل غرة رمضان المبارك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أمس، أن هلال شهر رمضان المبارك، سوف يولد في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباح يوم الخميس الموافق 23 إبريل الجاري بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أن الجمعة 24 إبريل هي غرة شهر رمضان فلكياً.

وقال المرصد إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد، عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان الموافق 22 إبريل المقبل، وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية إلى أن الخميس 23 إبريل هو المتمم لشهر شعبان، وأن غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجرياً، ستكون فلكياً يوم الجمعة 24 إبريل الجاري.

ووفقاً للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوماً، وأن آخر أيامه ستكون السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام ب 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة.