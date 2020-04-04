ارتفاع غير مسبوق للوفيات في بريطانيا وسويسرا.. وبلجيكا على الطريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت بريطانيا 684 وفاة إضافية لمرضى مصابين بفيروس كورونا في يوم واحد، في رقم قياسي جديد يشير الى تسارع انتشار الوباء الذي تسبب ب3605 وفيات في البلاد. وأعلن قصر باكينغهام أن الملكة اليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة متلفزة الى البريطانيين ودول الكومنولوث غدا الأحد. وهذه رابع كلمة استثنائية للملكة اليزابيث الثانية خلال 68 عاماً من تربعها على العرش.

وافتتح ولي العهد الأمير تشارلز مستشفى ميدانياً جديداً في لندن أقيم لتوفير آلاف الأسِرة الإضافية للمرضى. وقد أقيم المستشفى خلال تسعة أيام وسيوفر في البدء 500 سرير مزودة بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين وسيكون بإمكانه في نهاية المطاف استيعاب نحو أربعة آلاف مريض، وهو الأول من ستة مستشفيات جديدة ستقام في مختلف أنحاء بريطانيا لمكافحة الوباء.

واعتبر نجل الملكة اليزابيث الثانية المستشفى «نوراً ساطعاً في هذه الأوقات المظلمة».

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,035,386 شخصا توفي منهم 53 آلاف و693، في 188 بلداً ومنطقة. وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935. وحذر كومو من أن الناس ستلقى حتفها في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات ودعا إلى الدفع بموارد من كل الولايات إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية. وسجلت إيطاليا 14 ألف وفاة، وأغلق أكبر مركز لإحراق جثث الموتى أبوابه بسبب عدد الجثامين الذي يفوق قدرته على التعامل معها. في برغامو، المدينة الأكثر تضرراً، قامت شاحنات عسكرية بنقل جثث إلى مناطق أخرى لإحراقها. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد إلى 10935 ارتفاعاً من 10003 فى اليوم السابق، فيما يمثل أول انخفاض فى عدد الوفيات اليومية منذ 26 مارس/‏‏ آذار. وأظهرت الإحصاءات أن ما إجماليه 932 شخصاً توفوا بسبب المرض خلال 24 ساعة ماضية، نزولاً من 950 شخصاً في اليوم السابق.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، و1036 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية. أما في بلجيكا، فسجلت خلال ال24 ساعة الماضية 132 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1143، كما سجلت ارتفاعاً في عدد الإصابات ليبلغ الإجمالي 16770 إصابة، وذلك بعد تسجيل 1422 إصابة جديدة منذ الخميس.

وقال ستيفن فان خوت، رئيس قسم الأمراض الفيروسية، في جامعة خينت في بلجيكا «أننا قد نتحرك نحو الذروة في الأيام القادمة، ولكن من المهم الإبقاء على التدابير والإجراءات الطارئة حتى إذا انخفضت أعداد الإصابات أو الوفيات وذلك لضمان احتواء الوباء».كما أعلنت هولندا عن رصد 1026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 15723 حالة.

وفي ألمانيا أعلن رئيس معهد كوخ للأمراض المعدية أن اجراءات العزل المفروضة في البلاد بدأت تعطي نتائج. وقال لوثار فيلير «نرى أن انتشار الفيروس يتباطأ، ونرى أن الأمر ينجح» مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة «إبقاء» القيود. وأوضح أنه منذ عدة أيام لم يعد أي مصاب بالفيروس يتسبب بالعدوى إلا لشخص واحد آخر في المعدل مشيراً الى أن نسبة العدوى هذه «يبدو أنها تستقر». وفي الأسابيع الماضية، كان هناك خمسة أو سبعة أشخاص يصابون بالعدوى من شخص واحد مصاب.

وقال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا إن ما يصل إلى عشرة ملايين شخص على مستوى العالم ربما أصيبوا بالفيروس لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي. من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن وضع فيروس كورونا المستجد في روسيا يمكن أن يتحول إلى أسوأ سيناريو مضيفاً أن الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد هناك. وقال ميشوستين «من الواضح أن ذروة العدوى لم تأت بعد ولا يمكننا استبعاد أن يتطور الوضع إلى أسوأ سيناريو». (وكالات)