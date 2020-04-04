شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حظر صيد أسماك القرش للموسم الحالـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة التغير المناخي والبيئة، بداية من يوم غد الأحد، 5 إبريل/‏ نيسان، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي، والتي تمتد حتى نهاية يونيو/‏ حزيران المقبل، والسماح بصيد أسماك القرش.

ويستثنى من إيقاف قرار حظر الصيد الأنواع المدرجة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة (CMS).

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