شكرا لقرائتكم خبر عن سلـطـان يـوجـه بـعـدم دفـن ضحـايـا «كورونـا» فـي الصجعـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة بعدم دفن أي من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في منطقة الصجعة، والتأكيد على أنه لم يتم دفن أي من الضحايا في المنطقة المذكورة أو غيرها في الشارقة، بخلاف ما نشر أحد المغرضين لمقطع فيديو يدعي فيه أنه يتم الدفن في المنطقة.
ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجمهور إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار ما لم تكن صادرة عن المصادر الرسمية المعروفة في الدولة، لافتًا إلى أن الجهات الرسمية المختصة تقوم بدورها وفق القانون إزاء الأشخاص الذين نشروا هذه المقاطع.
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