الممرضة إيلينا باجليريني رمز مقاومة الإيطاليين تنتصر على المرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شفيت الممرضة الإيطالية، إيلينا باجليريني، التي اشتهرت من خلال صورة لها وقد أرهقها التعب، من المرض، وانتصرت على عدوى الفيروس التاجي. وأصبحت هذه الممرضة بمثابة أيقونة الصراع في إيطاليا ضد الفيروس التاجي، وجعلت صورتها وقد تهالكت على الطاولة في غرفة الطوارئ بمستشفى مدينة كريمونا، بإقليم لومبارديا، الكثيرين يعون مدى خطورة الوباء.

والتقطت زميلة للممرضة البالغة من العمر 43 عاماً، صورة معبرة لها، بنهاية يوم عمل طويل، وشاق، تواصل 10 ساعات، وبعد 5 أيام من التقاط هذه الصورة التي نشرت بالأبيض، والأسود، أظهرت التحاليل أن الوباء وصل إليها، وأصابتها العدوى. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الممرضة قولها: «حلمت بالفوز في مسابقة للطبخ، لكني اشتهرت بهذه اللقطة». وروت الممرضة أنها حين علمت بمرضها جهزت حقيبتها للذهاب إلى المستشفى، وكانت خائفة من أن تحمل على نقالة، مشيرة إلى أن الكثيرين لا يعرفون هذا الوباء، لكنها بحكم عملها تعرفه جيداً. وأفادت بأنها لم تدخل المستشفى، ومكثت في الحجر الصحي في منزلها، ولحسن حظها شفيت تماماً، وقريباً ستعود إلى عملها.

من جانب آخر، بات جبل ماترهورن الشهير عند الحدود الإيطالية السويسرية البالغ ارتفاعه 4478 متراً، يضاء مساء كل يوم «كعلامة أمل وتضامن»، خلال هذه الفترة التي يخيم عليها بظلاله وباء (كوفيد-19). وتظهر على هذا الجبل الذي يشبه هرماً ضخماً تباعاً، كلمتا «أمل»، و«تضامن»، بالإنجليزية، مع علمَي إيطاليا، وسويسرا، إضافة إلى قلب أحمر عملاق على خلفية بيضاء. ويقف وراء هذه المبادرة الفنان السويسري جيري هوفستتر الذي يحول المباني، والآثار، والمناظر الطبيعية في كل أنحاء العالم إلى أعمال فنية عابرة، وتبثها بلدية زيرمات مباشرة على موقعها الإلكتروني، ومن المتوقع أن يستمر العمل الحالي حتى 19 إبريل/‏ نيسان، وهو الموعد النهائي للتدابير المتخذة في سويسرا ضد فيروس كورونا.

وقال مدير هيئة السياحة دانيال لوجن «ماترهورن رمز مهم بالنسبة إلينا، وإلى سويسرا، وهو رمز يتألق في أنحاء العالم، وعندما نضيء موقعاً مماثلاً نعتقد أننا نمنح الناس الأمل». لكن القرية تريد أيضاً أن تظهر أنها «متضامنة» مع جميع الأشخاص الذين يعانون حالياً، وهي تعتزم، من خلال هذه الإضاءات، أن تشكر كل من يساعد في التغلب على هذه الأزمة مثل الطواقم الطبية. (وكالات)