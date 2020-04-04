شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: الحمد لله على نعمة بوخالد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقطع فيديو لحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جلسة، عبر اتصال مرئي، لبحث التدابير الصحية والوقائية والمبادرات التعليمية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وتضمن المقطع كلمات نابعة من القلب: «في هذه الأزمة.. نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين، ولنا الشرف بخدمتهم.. ونعتز بإخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.. قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب، وأريد أن أعترف للجميع، والله يا أهلي، حينما سمعتكم ترددون النشيد الوطني، دمعة عيني نزلت، الله يحفظكم.. نحن محظوظون بالجميع في وطننا.. وبمشيئة الله سنتجاوز معاً هذه المرحلة».
وعلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على المقطع ب:«الحمد لله على نعمة بوخالد».
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