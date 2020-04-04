الاحتلال يجبر وزير «القدس» على وضع كمامة ملوثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرجت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» عصر أمس، عن وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، بعد اعتقاله لساعات. وقال الهدمي في فيديو إن قوات الاحتلال قامت بتفجير بوابة منزله عند اقتحامه صباحاً لاعتقاله، وعاثت في المنزل فساداً، عبر التفتيش في كل الغرف، مستخدمة الكلاب البوليسية. وكشف الهدمي أنه تعرض خلال اعتقاله في مقر شرطة الاحتلال بالمسكوبية، إلى الاعتداء والضرب المبرح، «وأجبرت على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء». وأضاف أن سياسة الاحتلال هذه «لن تثنينا عن جهودنا وعن مسؤولياتنا تجاه أهلنا في القدس». وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباحاً، منزل الهدمي، في بلدة الصوانة في القدس، واقتادته إلى مركز التحقيق. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، وأدخلت الكلاب إلى المنزل أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيكل. وعاثت قوات الاحتلال فساداً في المنزل قبل اعتقال الوزير بوحشية واقتادته إلى مركز للتحقيق. (وكالات)