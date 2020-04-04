«الصحة» العالمية تثمن الإجراءات المصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

ثمنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، ما وصفته ب«الالتزام المصري القوي» تجاه إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد، مشيرة على لسان مديرها تيدروس أدهانوم، إلى أن مصر «قامت بعمل عظيم، عندما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق جراء الفيروس».

وكتب أدهانوم تغريدة على«تويتر»، قدم فيها الشكر للرئيس السيسي، مشيداً بالتزامه القوي بوقف والتصدي لفيروس كورونا من الانتشار، على خلفية إعلانه قبل أيام، بتكفل الدولة عبر صندوق «تحيا مصر»، بنفقات الحجر الصحي للمصريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج، بسبب الفيروس.

وفي سياق متصل، وصل إلى مصر أمس 175 مصرياً تم إجلاؤهم من واشنطن بالولايات المتحدة ، عبر طائرة مصرية خاصة،هبطت صباح أمس ، في مطار مرسى علم الدولي، حيث يخضع ركابها ومن بينهم 18 طفلا، لعزل صحي بأحد فنادق المدينة لمدة أسبوعين.