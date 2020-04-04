شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيقات ذكية» تتحول لمنصات تعـليميـة فــي عصــر «كورونـــا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد إبراهيم

كثيرة هي الحلول المقدمة لحماية منابر العلم، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تحولت تطبيقات ذكية إلى منصات تعليمية في عصر الفيروس التاجي، وشهدت شركات التقنية وحلول التعليم رواجاً كبيراً في مجتمع التعليم، تفاعلاً مع المبادرات، وحلول التعلم الجديدة.

وتباينت آراء الطلبة وأولياء الأمور، حول جدية تلك المنصات، وما تقدمه من محتوى تعليمي، إذ يرى البعض أن محتواها العلمي يتماشى مع معايير وآليات تطبيق التعلم عن بعد، في مختلف مراحل التعليم، فيما أكد البعض الآخر أنها تسببت بوجود حالة ارتباك، لاختلاف طرائق التدريس، وطرح الواجبات والحلول المقترحة، مقارنة بما يدرسه الطلبة في المدارس الافتراضية.

ويرى تربويون أنها وسائل مساعدة للطلبة، وأولياء الأمور، لاستيعاب المحتوى التعليمي، والتعامل معه، لاسيما في المواد العلمية (العلوم، والفيزياء، والكيمياء والاحياء والرياضيات)، ولكن ينبغي أن تكون هناك فرق رقابة لتلك المنصات، للتعرف إلى المحتوى وطرائق التدريس المتبعة، حتى لو كانت مجانية.

وفي وقت أكد مديرو شركات للتقنيات الحديثة، وحلول التعليم، أن أزمة كورونا، فرضت واجبات مجتمعية على المجتمع، وأفراده، فقد جاءت المبادرات للحفاظ على استمرارية التعليم.

”الخليج 365” تناقش مع الميدان التربوي بمختلف فئاته، مسلسل التطبيقات الذكية التي أصبحت منصات تعليمية في عصر الفيروس التاجي، للتعرف إلى مدى استفادة الطلبة من المحتوى الذي تطرحه ومدى ملاءمته للمناهج، ومعايير وزارة التربية والتعليم في الدولة.

البداية كانت مع رصد ”الخليج 365”، إذ تبين انتشار منصات تعليمية بمسميات مختلفة (التعلم عن بعد، مدرسة في بيتك، التعليم والتكنولوجيا، ملفات التعلم عن بعد، دورات أونلاين)، عبر التطبيقات الذكية، التي احتل صدارتها تطبيقا «الواتس أب»، و«التليجرام»، إذ تزاحمت على منصاتهما أعداد كبيرة من أولياء الأمور، والطلبة، في مختلف مراحل التعليم.

وأظهرت عملية الرصد، عدداً من المبادرات التي أطلقتها شركات متخصصة في التكنولوجيا، تحمل برامج وحلولاً تعليمية مبتكرة، تساعد الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، وفق منهجيات جديدة، تجعلهم يتفاعلون بشكل صحيح مع عملية التعليم، والتعلم عن بعد.

تداعيات «كورونا»



في وقفة مع أولياء الأمور، أكد كل من (علياء عبدالله، ومروة حسن، وحسن عبدالعزيز، ومحمد طه)، أنهم يتلقون عدداً من الرسائل للانضمام إلى تلك المنصات، ويشجعهم على الانضمام إليها، يعود إلى المحتوى التعليمي الذي قد يفيد أبناءهم، في مختلف المواد، لاسيما في ظل ظروف وتداعيات «كورونا»، وإغلاق المدارس، وتفعيل الفصول الافتراضية، والتعلم عن بعد.

وحول مضمون وهدف كل مجموعة، أفادوا بأنها مختلفة في المضمون، والهدف، لاسيما على تطبيقي «الواتس أب»، و«التليجرام»، فهناك منصات تقدم شرحاً متكاملاً للمواد الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية، وأخرى تطرح الواجبات وأوراق العمل، وكيفية التعامل معها، والوصول إلى الحلول الصحيحة، وثالثة ترويجية للدروس الخصوصية للمعلمين في مختلف التخصصات.

وحول الرقابة التي تتابع المحتوى التعليمي لتلك المنصات، قالوا إن الرقابة الوحيدة الموجودة تأتي من قبل القائمين على إدارة تلك المنصات، في شكل مجموعة من القوانين، أو الضوابط، بحسب رؤية وأهداف كل منصة؛ وما عليهم إلا احترامها، وتنفيذها، ضماناً للاستفادة من المحتوى التعليمي المقدم لأبنائهم، لاسيما وأن معظم المطروح من مواد علمية مفيد لأبنائهم.

بادرة طيبة



ويرى التربويون (إبراهيم القباني، وريبال غسان، وسارة عبدالله، ومحمد بدوي، وخالد مراد)، أن المنصات التي تركز على التعليم من خلال التطبيقات الذكية، بادرة طيبة ومساهمة إيجابية من بعض التربويين، لمساعدة الطلبة في عملية التعليم، والتعلم، لاسيما وأن المحتوى العلمي لتلك المنصات يطرح ويتم شرحه مجاناً للجميع عن بعد، معتبرين أن تلك المنصات تعد توظيفاً متميزاً للتكنولوجيا ووسائل التواصل.

وقالوا ل«الخليج»: «على الرغم من أن تلك المنصات لعبت دوراً مهماً في تيسير سبل الحصول على التعليم لجميع الطلبة، فضلاً عن إسهامها في تثقيف شريحة كبيرة من أولياء الأمور حول التعليم الافتراضي، إلا أنها تعمل وفق ضوابط وآليات عشوائية يتحكم فيها أشخاص، ولا توجد جهة رقابة تشرف على تلك المنصات، وما يتم ترويجه من محتوى تعليمي، وآليات إدارته.

وطالبوا بضرورة توفير رقابة على تلك المنصات، لضبط إيقاع عملها، وضمان جودة المحتوى، وتحقيق أهداف التعلم عن بعد، على أن تكون هناك جهة مسؤولة تجمع تلك الجهود المبعثرة، تحت مظلة واحدة، لمعرفة من القائم على إدارتها، وهل هو مؤهل لإدارة هذا المحتوى من عدمه، فضلاً عن ضرورة التأكد من هويته، واتجاهاته الفكرية، وأهدافه.

مساندة المجتمع

وحول جهود الشركات المتخصصة في حلول التعليم، التقينا الخبير، أوزان توكتاس، المدير العام لشركة»بيرسون«الشرق الأوسط وإفريقيا المختصة بحلول التعليم، الذي أكد أهمية التركيز على الحد من تعليق التعلّم الناجم عن إغلاق المدارس، والجامعات، بسبب تفشي فيروس كورونا في المجتمعات حول العالم، ومن هنا يأتي دور الشركات التعليمية لمساندة المجتمع، وتوفير التعليم للطلبة في مختلف مراحل الدراسة. وأوضح أن»بيرسون«الشرق الأوسط، وفرت طيفاً واسعاً من أدوات التعلم»أونلاين«على منصاتها الذكية الخاصة بالتعلم على الإنترنت، منها (منصة بالعربي، ماسترينج)، إذ أتاحت فرصة الوصول إليها مجاناً ليستفاد منها الطلبة من الروضة، وحتى الثاني عشر، فضلاً عن تمكين طلبة الجامعة، وأساتذة التعليم العالي، من الاستفادة من حلول»ماي لاب«، بهدف دعم التحول السريع نحو التعلم الذكي، وتوفير وسائل تعليمية مرنة، وموثوقة، وفعالة، من حيث التكلفة لتوسيع فرص التعلم.

حلول وبرامج

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وأفاد بأن منصة بالعربي، تقدم حلولاً وبرامج جديدة، لسد الفجوة بين تعليم اللغة العربية التي نجمت عن عدم الاستناد إلى أساليب وتقنيات تعليم لغة الضاد، في المدارس، إذ تقدم المنصة للمتعلمين في المنزل طريقة ممتعة وجذابة لمواصلة تعلم اللغة العربية، إلى جانب التركيز الكبير على اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

وأوضح أنه يتم تكريس ندوات لطلبة التعليم العالي، لتسلّط الضوء على كيفية إدارة حياتهم في المنزل، والدراسة، وتطوير قدراتهم، وإمكاناتهم، فضلاً عن إلهام المعلمين لمواصلة إدارة فصولهم، وتمكينهم من الإشراف عليها عن بُعد، والمحافظة على مشاركة الطلاب، وتشجيعهم، بهدف تبادل الخبرات المختلفة في المجتمع التعليمي، ومساعدة كل المعنيين على تعزيز وتحسين مناهجهم، والاستمرار في تحفيز فضولهم، وتركيزهم نحو عملية التعلم.

مظهر جديد



وقالت الخبيرة في النظم والمعلومات شروق جمال، عن تلك البرامج والحلول، إنها باتت منتشرة في مختلف المجتمعات حول العالم، معتبرة أنها بادرة جيدة ومشاركة مجتمعية فاعلة من المؤسسات المتخصصة في وسائل التعليم، مشيرة إلى تطبيق»لاكسيال«الفرنسي، المتاح مجاناً عبر الهواتف المحمولة ليجذب شريحة كبيرة في مجتمعات العالم، خاصة في أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ودول الخليج، إذ يعمل في مجال التعليم الأخضر»المدرسة الخضراء»، أو الجامعة الخضراء.

وقالت إنه يقدم أنظمة حديثة لمصلحة المؤسسات التعليمية، وخصص برامج قادرة على مساعدة المدارس على البقاء على تواصل مستمر، ومباشر مع الأطر التعليمية، والطلبة، وأولياء الأمور، وضمان استمرارية التعليم في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب الصحية في أكثر من 1.37 مليار متعلم في جميع أرجاء العالم، من التعليم الابتدائي، مروراً بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وصولاً إلى التعليم العالي.

وأضافت أن التطبيق يركز على تعزيز تبادل المعرفة والتعليم المفتوح عن بعد، عبر منصات يمكن الوصول إليها بحرية للاستخدام من قبل التلاميذ، والأساتذة، والأسر، ودروس تعليمية جاهزة تقدمها المؤسسات المنخرطة في التطبيق بالعربية، والفرنسية، والإنجليزية، إضافة إلى أدوات التداول عبر الفيديو الصوتي لجميع المراحل التعليمية بشكل عام.

منظومة التعلم



من جانبها، ركزت وزارة التربية والتعليم على تعميم منظومة التعلم عن بعد، وتطبيقه في جميع مؤسسات التعليم في الدولة، مدارس، وجامعات، ووفرت بوابة التعلم الذكي الشاملة، إذ تم تعزيز المنظومة ب13 منصة تعليمية عالمية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إتاحة خيارات تعليمية للطلبة خلال عملية التعلم عن بعد.

وبحسب الوزارة، تحاكي تلك المنصات كل المواد الدراسية، والمناهج الدراسية التي تطبقها الوزارة، فضلاً عن المنظومات التعليمية الأخرى المطبقة في كل مدارس الدولة، مع إتاحة حلول تعليمية متقدمة عبر بوابتها، التي تضم آلاف المقاطع التعليمية التفاعلية، ترسيخاً لمنظومة تعليمية ذكية، مواكبة لآخر التقنيات التعليمية المؤثرة والفعالة على المستوى العالمي.



الإمارات الأفضل



يعد أبناء الإمارات الأفضل حظاً من غيرهم حول العالم في استمرار عملية التعليم، والتعلم، إذ إن هناك أكثر من 1.73 مليار طالب، وطالبة، في مختلف مراحل التعليم، غير قادرين على الذهاب للمدارس والجامعات التي أغلقت بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



مصادر معلوماتية



أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الطلبة بإمكانهم الدخول إلى منصات التعلم عن بعد، والاستفادة من المصادر المعلوماتية المدرجة فيها، فضلاً عن إتاحة استخدامها أمام جميع المدارس الخاصة، والحكومية، التي يمكنها الاستفادة من التنوع المعرفي والمعلوماتي الذي تمتاز به هذه المنصات الرقمية، ومواءمته مع مناهجها بكل يسر وسهولة.