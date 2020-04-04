الـبـرنـامـج الـوطـنـي للتعقـيـم يـواصـل عمـلـه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عدنان عكاشة، محمد علاء

شارك المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ليلة أمس، في عمليات تعقيم الطرق والمرافق العامة بالإمارة، ضمن «برنامج التعقيم الوطني»، الهادف للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بالتعاون مع الجهات المختصة.

أكد الشيخ سالم بن سلطان اعتزازه بالمشاركة الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الأمن وحماية الصحة والسلامة العامة، ودعم جهود الدولة، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تصب في مكافحة «كورونا»، مؤكداً أن مساندة الجهود ودعم مبادرات الجهات المختصة في الدولة ضمن برنامج التعقيم الوطني وغيره واجب وطني، يسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، ورفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان في ربوع الإمارات.

وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة بمشاركة فريق «إنقاذ الإمارات» في برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً أن أبناء الإمارات يضربون أروع الأمثلة في خدمة وطنهم، والإسهام بجهدهم في البرامج والحملات الوطنية، مما يعكس الروح الوطنية التي يتحلون بها، وقدرتهم على تقديم المساندة للجهات المختصة في كافة المجالات، انطلاقاً من إيمانهم بضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن، ورد جزء من الجميل للقيادة والحكومة الرشيدة، التي لم تتوان في أية وقت عن السهر على راحة وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

فيما واصلت فرق برنامج التعقيم الوطني، أمس الجمعة، عملها لليوم التاسع على التوالي، في العاصمة أبوظبي، بمشاركة دوريات الشرطة وآليات ومعدات الدفاع المدني، حيث تم تعقيم وتطهير 76 جسراً ونفقاً للمشاة، بالإضافة إلى 108 آلاف لوحة إرشادية، باستخدام مواد صديقة للبيئة وآمنة على الإنسان.

وتم تعقيم جسور وأنفاق المشاة في عدد من المناطق الداخلية والخارجية لإمارة أبوظبي، من بينها شارع حمدان بن محمد، وشارع فاطمة بنت مبارك، وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وشارع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ومنطقة بين الجسرين، ومصفح، وبني ياس، والمفرق.