20 % نمو الطلب على الأجهزة المنزلية «المتصلة» 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

فتحت تقنيات «إنترنت الأشياء» التي توفرها السرعات العالية لشبكات الاتصالات، لاسيما شبكات الجيل الخامس، الباب واسعاً لانتشار المنازل الذكية، وتوفير أجهزة منزلية متصلة بشبكات «واي فاي» المنزلية، والهواتف الذكية، للتحكم فيها عن بعد، كما توفر هذه الأجهزة إمكانية الاتصال بمراكز الصيانة والإبلاغ عن الأعطال قبل أن يعرف أصحاب المنزل بالعطل.

قال خبراء في صناعة ومبيعات الأجهزة المنزلية المتصلة إن السوق الإماراتي يتوقع أن يشهد نمواً يتراوح بين 15 و20% في الطلب على هذه الأجهزة خلال 2020، بفعل زيادة المعروض من الأجهزة وتوافر سرعات الإنترنت المرتفعة التي توفرها شركات الاتصالات في الدولة.

ورجح الخبراء زيادة الإقبال على اقتناء هذه الأجهزة مع تراجع أسعار وزيادة المنافسة بن المصنعين، وزيادة أعداد المنتجات في السوق، ما سيمكن شرائح عدة من المواطنين والمقيمين على شراء هذه الأجهزة التي تتمتع في الوقت نفسه بخصائص التوفير في استهلاك الطاقة.



تغير أنماط العمل والتنقل



قال ياسر أبشر، مدير مبيعات حلول وأجهزة تنقية الهواء الإقليمي في شركة «إل جي» يتوقع أن ينمو الطلب على الأجهزة المنزلية المتصلة في الإمارات العام 2020 بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بسبب توافر سرعات الإنترنت المرتفعة في المنازل، وتغير أنماط الحياة وكثرة التنقل.

وأضاف أن الأجهزة الجديدة باتت تتمتع بإمكانات تقنية توفر للمستخدم التحكم فيها عن بعد، فضلاً عن تطور التطبيقات الذكية لربط الأجهزة بالهواتف المتحركة.

وأوضح أبشر أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت والهواتف الذكية تتجه للانتشار حالياً في الإمارات، لاسيما مع بدء نشر شبكات الإنترنت السريع، وتقنيات الاتصالات من الجيل الخامس على مستوى الدولة.

وأشار أبشر إلى أن الأجهزة المتصلة توفر للمستخدمين الاطلاع على محتويات البرادات وتشغيل أجهزة التكيف والمراوح وأجهزة تنقية الهواء والغسالات والتحكم في التلفزيون، كل ذلك عبر الهاتف المتحرك من خارج المنزل.



زخم كبير

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من جانبه، قال نيرانجان جيدواني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيروس» لمبيعات الأجهزة المنزلية الإلكترونية في الإمارات: يوجد زخم كبير حالياً في السوق حول الأجهزة المنزلية المُتصلة بالإنترنت، ونتوقع أن تُطلق العديد من الشركات مجموعة واسعة من تلك الأجهزة خلال 2020 أو خلال ال18 شهراً المقبلة.

وأضاف جيدواني أنه في بداية الأمر، سوف تكون أسعار تلك الأجهزة مرتفعة نسبياً، لكن على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، سوف تشهد هذه الأجهزة زيادة في الطلب بفضل كفاءة التكاليف، ما سيؤدي بالتالي إلى نجاح مفهوم الأجهزة المنزلية الذكية.

وأشار إلى أن تلك الأجهزة تمثل حالياً جزءاً صغيراً من السوق، ولكن سيتغير ذلك على مدار السنوات القادمة، حيث ستصبح شبكات الجيل الخامس أكثر انتشاراً، وستتحسن إمكانات الواي فاي، وأجهزة التوجيه، وبالتالي زيادة معدلات انتشار هذه الأجهزة بمعدلات أسرع في السوق.

وقال: ستوفّر الأجهزة المنزلية الذكية نمط حياة أفضل، وكفاءات محسنة للمستهلكين، حيث سيتمكّن المستهلك من التحكم في درجة حرارة مكيف الهواء المنزلي خلال تواجده في المكتب، أو أثناء عودته إلى المنزل.

وإذا كان المستخدم في السوبر ماركت لكنه لا يعرف إذا ما كان بحاجة إلى منتجات غذائية، فيمكنه الاطلاع على محتويات البراد داخل المنزل عبر هاتفه الذكي.

وتوقع جيدواني، ظهور العديد من تطبيقات الأجهزة الذكية في أجهزة الغسالات والميكروويف والمكانس الكهربائية، الأمر الذي سيفتح المجال أمام انتشار هذه الأجهزة قريباً.



ارتفاع شعبية الأجهزة المتصلة



وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة في «جمبو للإلكترونيات»: مع توفر اتصالات الجيل الخامس ستزداد شعبية الأجهزة المندرجة في فئة إنترنت الأشياء، والأجهزة الأخرى ذات القدرات الاتصالية، ونشهد اهتماما متزايداً بتقنيات المنازل الذكية، بما فيها كاميرات المراقبة المتصلة بشبكة الإنترنت، ونظم أتمتة المنازل والصحة المنزلية، ومنتجات الترفيه والاتصال، بما فيها أجهزة التحكم في درجة الحرارة، ومنقيات الهواء، وأجهزة التحكم الذكي بالمنازل.

وأوضح كومار، أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فمن المتوقع أن يشهد سوق المنازل الذكية في المنطقة وإفريقيا نمواً سنوياً بنسبة 22% حتى العام 2022.



سيطرة للعلامات الكبرى



بدوره قال كارثيك مورثي، نائب رئيس مجموعة نيكاي للإلكترونيات: يزداد الطلب على الأجهزة المنزلية الذكية، ونتوقع نمو الطلب بنسبة 10-15% على الفئة المتوسطة والعليا منها، فيما تتحكم فيها العلامات التجارية الكبرى.

وأضاف، يعود الفضل في الزيادة الكبيرة على أجهزة المنازل الذكية إلى حد كبير إلى العلامات التجارية العالمية الكبرى عبر توفير أجهزة تلفزيون متوافقة مع الهواتف المحمولة، وشبكة الواي فاي المنزلي.

وأوضح مورثي أن المستقبل القريب، سيشهد شراكة مع مزودي التكنولوجيا للعمل على تطوير مجموعة من الأجهزة التي يمكن التحكم فيها من خلال تطبيق واحد.

وقال: يمكن إثبات الزيادة من خلال مقارنة مبيعات أجهزة التلفاز الذكية وغير الذكية ففي العام 2018 بلغت نسبة الزيادة 60% للأجهزة الذكية و40% للأجهزة التقليدية الأخرى، وتحولت خلال 2019 إلى 85% للأجهزة الذكية و15% التقليدية الأخرى.