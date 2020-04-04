دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تعالج ثغرة في حفظ بيانات المستخدمين عبر متصفح فايرفوكس

أعلنت شركة تويتر عبر مدونتها الرسمية عن اكتشافها تخزين متصفح فايرفوكس بيانات المستخدمين في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح بطريقة غير متعمدة حسب تعبيرها؛ حيث يرجع ذلك للطريفة التي يعالج فيها المتصفح حفظ بيانات الذاكرة المؤقتة (الكاش)

وأوضحت تويتر أن البيانات المخزنة شملت محتوى الأرشيف وذلك عند قيام المستخدم بتنزيل بيانات الأرشيف بواسطة فايرفوكس من جهاز عام؛ كما شملت أيضاً بيانات الوسائط المتبادلة عبر صندوق الرسائل المباشرة في تويتر.

مشيرةً إلى أن بقاء هذه المعلومات في ذاكرة الكاش للمتصفح يستمر حتى 7 أيام قبل أن يقوم فايرفوكس بالتخلص منها تلقائياً بعد انقضاء المدة المذكورة.

ووضحت المصنة الاجتماعية أن هذه المشكلة لم تطل مستخدمي متصفح سفاري أوجوجل كروم؛ مشددة على أنها عالجت المشكلة بحيث لن يقوم متصفح فايرفوكس بحفظ بيانات تويتر في الذاكرة المؤقتة إطلاقاُ.

فيما وجهت الشركة رسالة لمستخدميها ممن لجؤوا لأجهزة كمبيوتر عامة أو تشاركية للدخول لحساباتهم على المنصة بضرورة مسح بيانات الكاش في المتصفح قبل تسجيلهم الخروج وأن يكونوا أكثر حذراً في حال تنزيل بيانات شخصية على أجهزة حاسوب متعددة المستخدمين.

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وفي خاتمة إعلانها عبرت المنصة الإجتماعية عن بالغ أسفها عن هذا الحادث معبرة عن كم الامتنان والتقدير لثقة جمهور بها؛ الذي يدفعها لأن تكون ملتزمة دائماً بتلبية المتطلبات التي تفرضها عليها هذه الثقة.

المصدر

Twitter

التدوينة تويتر تعالج ثغرة في حفظ بيانات مستخدمي المنصة عبر متصفح فايرفوكس ظهرت أولاً على عالم التقنية.