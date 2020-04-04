شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يدعو إلى الاحترام التام للحجر الصحى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، امس الجمعة، مواطنيه إلى الالتزام التام بالحجر الصحي والبقاء في المنزل باعتباره الحل الوحيد؛ للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال جراد - في تصريحات إذاعية، امس الجمعة - إنه "ينبغي دوما التذكير بندائنا للمواطنين عبر كافة ربوع الوطن من أجل الالتزام التام بالحجر الصحي والبقاء في المنزل، وذلك حماية لصحتهم وصحة عائلاتهم ضد فيروس كورونا، وهو السبيل الوحيد لتفادي انتشار الوباء".
وأضاف أنها الطريقة الوحيدة لتفادي انتشار الفيروس والتوجه شيئا فشيئا نحو انفراج وحل هذه الأزمة الصحية.
يذكر أنه تم تمديد الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين منذ بداية الأزمة الصحية بالجزائر المترتبة عن فيروس كورونا في حين تم توسيع الحجر الصحي الجزئي ليشمل أربع ولايات أخرى ابتداء من أمس الخميس وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما تم تمديد إغلاق روضات الأطفال والمدارس والجامعات حتى 19 أبريل الجاري.
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