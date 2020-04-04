شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا فى المغرب ترتفع إلى 48 والإصابات عند 791 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، إن وفيات فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 48 حالة فى حين بلغت الإصابات 791 حالة.

كما زاد عدد المتعافين إلى 57، فى حين تم استبعاد إصابة 3119 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين للفيروس.

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ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل للحد من تفشى الفيروس الذى صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.