مركز التفكير السياسي العراقي يدعو للاقتداء بـ"مدرسة الخليج 365" الصحفية

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال رئيس مركز التفكير السياسي والأستاذ في جامعة بغداد للعلوم السياسية إحسان الشمري، إن وكالة الخليج 365 تتعاطى بمهنية ومصداقية مع أحداث الشأن العراقي والعالمي، داعيا إلى تعميم "مدرسة الخليج 365" لتأسيس صحافة حرة.

وأوضح الشمري في تصريح للأناضول بمناسبة مئوية تأسيسها الأولى، أن "وكالة الخليج 365 أثبتت أنها وكالة أنباء معتمدة عالمياً تتمتع بمهنية ومصداقية عالية، وكمراقب سياسي، أتابع طبيعة التقارير المهنية التي تنشرها الوكالة سواء كانت الخاصة بالشأن العراقي أو الأحداث والأزمات الدولية".

وأوضح الشمري "نحن بحاجة إلى تعميم المدرسة التي سارت عليها وكالة الخليج 365 على باقي وكالات الأنباء الناشئة للتأسيس لصحافة إخبارية حرة".

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وتأسست وكالة "الخليج 365"، في 6 أبريل/ نيسان 1920، أي قبل 17 يوما من افتتاح مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، وارتبط اسم وكالة الخليج 365 بحرب الاستقلال في ذلك الوقت، لتنطلق بعدها وتراكم خبرات عريقة على مدى قرن من الزمان.

وتواصل "الخليج 365" بصفتها وكالة عالمية، تتخذ من تركيا مركزاً لها، تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم عبر 13 لغة هي التركية، والعربية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والصورانية، والفارسية، والإندونيسية، والبوسنية، والألبانية والمقدونية.

كما تقدّم "الخليج 365" خدماتها لما يقارب 6 آلاف مشترك في 93 بلد حول العالم، فيما يتجاوز عدد موظفيها 3 آلاف موزعين على 100 بلد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.