مليشيا حفتر تشن هجوما صاروخيا على مطار معيتيقة

وليد عبد الله / الخليج 365

تعرض مطار معيتيقة الدولي، والأحياء المحيطة به في طرابلس، مساء الجمعة، إلى قصف بصواريخ غراد من قبل مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حسب مصدر عسكري للأناضول.

وقال المصدر التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إن "مطار معيتيقة الموقوف عن العمل والأحياء السكنية المحيطة به يتعرض للقصف الآن من قبل مليشيات حفتر".



وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الخسائر المسجلة نتيجة القصف حتى هذه اللحظة لا يمكن معرفتها لاستمرار القصف.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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ويعد مطار معيتيقة الدولي أحد أبرز الأماكن المستهدفة من جانب حفتر، بحسب بيانات سابقة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية أبو سليم، جنوبي طرابلس، تعرض منطقة "القاسي" لسقوط صواريخ أطلقتها مليشيا حفتر.

وأضاف المجلس البلدي، في بيان، أن القصف تسبب في دمار منزلين وخسائر بالممتلكات الخاصة والعامة جراء تناثر الشظايا علي السيارات.



وأشار المجلس إلى أن القصف تسبب في إصابات متفاوته بين المدنين من الأطفال والكبار، وحاليا يتلقون العلاج بمستشفي الخضراء أبوسليم (حكومي).

ورغم إعلان مليشيات خليفة حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.