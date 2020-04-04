رابطة الدوري الإسباني تُطالِب بتخفيض رواتب اللاعبين

نصحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنديتها باتخاذ إجراءات تتعلّق باعتماد البطالة الجزئية، من أجل تقليص الخسائر الاقتصادية جراء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الرابطة في بيان: “نناشد الأندية، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من أجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء “كوفيد-19″ ومن أجل ضمان إمكانية التعافي لاحقًا أيضًا”.

وكان برشلونة حامل اللقب والمتصدّر الحالي، أول فريق بدوري الأضواء الإسباني يعلن عن خفض رواتب اللاعبين بنسبة 70 في المئة؛ حيث أقرّت تشكيلة الفريق الأول تخفيضًا إضافيًّا لضمان حصول الموظفين على رواتبهم كاملة.

كما أعلن أتلتيكو مدريد عن خفض رواتب لاعبي الفريق الأول والرديف، وفريق السيدات، بنسبة 70 في المئة، لكنه قال: إن تشكيلة الفريق الأول والمدراء قدموا تبرعات لضمان حصول بقية أعضاء الطاقم على رواتبهم بشكل كامل.