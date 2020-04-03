شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يكشف التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلى بالتعليمات فى أبو ظبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دائرة الصحة بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية للتأكد من التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي، للحد من انتشار فيروس كوفيد – 19.

وذكر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة أبو ظبى، عبر موقع على تويتر:"وتسعى الدائرة من خلال تطبيق "ستاي هوم stay home" إلى البقاء على علم بموقع الأشخاص أثناء الحجر المنزلي الإلزامي، وتحديد مواقعهم والتأكد من عدم مخالفة شروط الحجر".

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وأوضح قائلاً: "وسيحصل كل شخص يطلب منه أن يحجر على نفسه بالمنزل على اسم مستخدم وكلمة مرور ليتمكن من استخدام التطبيق، ويعمل التطبيق على إرسال تنبيهات إلى مرضى الحجر المنزلي، للتحقق من وجودهم ضمن نطاق الحركة المسموح به أثناء فترة الحجر".



تطبيق "ستاي هوم stay home "

من جانب آخر، كان أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن بدء استخدام بوابة ذكية عند المدخل الرئيسى لمحطة الحافلات الرئيسية بمدينة أبوظبى، تتولى بشكل تلقائى رش مواد معقمة على الجمهور الداخلين إلى مبنى المحطة وأكد المركز أن مواد التعقيم المستخدمة فى البوابة صديقة للبيئة، وأن استخدامها جزء مهم فى الوقاية من انتشار الفيروس ودعم الخطط الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة مستخدمى وسائل النقل العام.

يشار إلى أنه تفاعل عدد كبير من سكان الإمارات من المقيمين والمواطنين مع مبادرة الناشطين والمؤثرين الإعلاميين الني نشرتها "الإمارات اليوم" لترديد النشيد الوطني في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس،وذلك تقديرا وشكرا لقيادة الدولة وفرق التعقيم الوطني والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية على ما يقدموه ويبذلوه من جهود للحد من انتشار فيروس "كورونا".