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لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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سجلت لبنان اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس (Covid-19).
وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصًا.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 17 حالة.

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