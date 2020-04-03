سامسونج تعتزم التوقف عن إنتاج شاشات "LCD" نهاية العام الجاري

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج سامسونج

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت وحدة تصنيع الشاشات في شركة سامسونج الكورية الجنوبية "Samsung Display"، أنها ستتوقف عن إنتاج شاشات "LCD" في كوريا الجنوبية والصين نهاية العام الجاري.

وقالت "سامسونج" إن القرار اتخذ لتوفير المزيد من الموارد لشاشات النقطة الكمومية (QD)، وأنها مستمرة في توريد شاشات "LCD" للعملاء بدون مشاكل حتى نهاية العام.

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وسيتم تحويل الموظفين الحاليين في قطاع إنتاج شاشات "LCD" إلى قطاع إنتاج شاشات "OLED" و"QD".

وتقع المصانع التي لا تزال تنتج شاشات "LCD" في أسان بكوريا الجنوبية وسوتشو بالصين، وتُستخدم معظم شاشات "LCD" التي تنتجها هذه المصانع من قبل قطاع أجهزة التلفاز في شركة سامسونج للإلكترونيات لإنتاج تلفزيونات "QLED" التابعة لعلامتها التجارية.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، كان من المتوقع على نطاق واسع خطوة "Samsung Display" لإنهاء إنتاج شاشات "LCD" بعد إعلانها في شهر أكتوبر الماضي عن استثمار بقيمة 11 مليار دولار في المرافق والأبحاث لترقية خط إنتاج شاشات "QD"، وذلك في ظل زيادة العرض وسط الطلب العالمي الضعيف على الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز.