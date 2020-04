تفاصيل وحلول مشكلة توقف خدمات وتطبيقات جوجل على هواتف هواوي Nova 7i وY7p

دبي - بواسطة محمد فارس © هواتف هواوي هواتف هواوي

شهد السوق المصري منذ أيام قليلة وصول أحدث هواتف هواوي وهو Nova 7i، لكن سرعان ما تداولت منشورات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن التطبيقات الهامة والأساسية مثل تطبيق Facebook وWhatsApp وغيرها لا يمكن تشغيلها على هواتف هواوي الجديدة التي تم بطرحها بأسعار غير مسبوقة أقل من المعتاد بألف جنيه تقريباً.

ولهذا تعتمد هواتف هواوي الجديدة بشكل كبير على منصة هواوي للخدمات والتطبيقات Huawei Mobile Services التي تحتوي على متجر التطبيقات الخاص بهواوي HUAWEI AppGallery، ويضم معظم التطبيقات الهامة والأساسية التي يحتاجها المستخدم في القيام بأعماله اليومية.

ونقدم لكم حل لمشكلة نزول التطبيقات والألعاب على هاتفي هواوي Nova 7i وY7p:

الحل الأول، متاح لمستخدمي هواتف هواوي الجديدة تنزيل تطبيقاتهم المفضلة، مثل Facebook وWhatsApp وInstagram وLinkedIn وTwitter من على مواقع الشركات نفسها بخلاف نوع الهاتف أو نظام تشغيله. هذا بجانب تشغيل تطبيقات الملاحة والخرائط من على المتصفح الرسمي لهواوي HUAWEI Browser، كما أنه يوجد تطبيقات كثيرة للخرائط والملاحة العالمية على متجر هواوي للتطبيقات. وبفضل تطبيق Huawei Email الذي يقدم كافة إعدادات أنظمة البريد الالكتروني، يستطيع المستهلك استخدام البريد الالكتروني سواء كان Gmail أو غيره.

والحل الثاني، هو أن المستخدم يستطيع الاعتماد على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery وهو يحتوي على تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين مثل: Shahd، وNetflix، و!WATCH It. هذا بجانب التطبيقات الترفيهية والألعاب الشهيرة مثل، Snapchat، وTik Tok، وAnghami، وSound Cloud، وDeezer، والألعاب Pubg وCall Of Duty وGame of Thrones الشهيرة. ويتمكن مستخدمو هواتف هواوي الجديدة من مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال موقع YouTube الذي يشابه التطبيق إلي حد كبير، أو من خلال التطبيقات البديلة الموجودة على AppGallery.

كما يحتوي المتجر أيضاً على تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر مثل CIB وبنك مصر لإجراء المعاملات البنكية. بالإضافة لوجود تطبيقات مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange Egypt وMy We Egypt وMy Etisalat.

وأخيراً، لن تنتهي طرق تنزيل التطبيقات والألعاب دون الحاجة إلى وجود خدمات جوجل على هواتف هواوي الذكية، وهذا ما تعتمد عليه هواوي في نزول هواتفها بأسعار تنافسية تجذب جميع فئات المستهلكين في السوق المصري. © متوفر بواسطة مصراوي 0

