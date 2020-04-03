شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تطلق حملة "عاذرينكم" لحماية كبار السن من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة السعودية بالشراكة مع سابك حملة توعوية تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" والحد من انتشاره.وفق واس.



وتهدف الحملة التي نشرتها "الصحة" عبر إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد.

ومن جهة أخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرارا اليوم باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.