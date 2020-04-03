شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد اهمية استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكـد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، اهمية استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى والعمل الجدي لتطوير قدراته وتدريبه بما يعزز من امكانياته في حماية البلد وابناء شعبنا، حسبما جاء في وكالة الأنباء العراقية " نينا ".

وبحث الزرفي ، خلال لقائه رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ، الاوضاع الامنية التي يشهدها البلد حيث قدم الغانمي عرضا عن العمليات التي تقوم بها القطعات العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية والتنسيق الكامل بين جميع القطعات ، مؤكدا استمرار هذه العمليات للتصدي لهذه العصايات والقضاء عليها اضافة الى تدريب القوات المسلحة من قبل قوات التحالف الدولي لتطوير قدراتها .

Advertisements

واكد رئيس اركان الجيش اتخاذ كافة التدابير الوقائية لقواتنا المسلحة والتي ادت للحفاظ عليها من جائحة كورونا وعدم وجود اصابات فيها.

وبحسب الصورة المنشورى أرتدى كل من رئيس وزراء العراق المكلف ورئيس أركان الجيش العراق الكمامات بسبب فيروس كورونا المنتشر، إذ أعلنت وزارة الصحة العراقية ، أمس ، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ارتفاع الاعداد المصابة الى ٧٧٢ حالة بعد تسجيل ٤٤ حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مختبرات الوزارة سجلت ٤٤ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن الإصابات موزعة كالتالي:- (حالة في بغداد الكرخ، حالة في مدينة الطب، 5 حالات في البصرة، 10 حالات في النجف، 12 حالة في السليمانية، 7 حالات في كربلاء، حالتين في أربيل، 5 حالات في كركوك، وحالة في الديوانية ".