شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية": 4 إصابات جديدة بـ "كورونا" وشفاء 16 حالة بالبصرة والنجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتماثل 16 حالة للشفاء بالبصرة والنجف.

وذكرت دائرة صحة البصرة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما تماثل سبعة مصابين للشفاء، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 113 حالة بينها 10 وفيات.

وأعلنت دائرة صحة النجف مغادرة تسعة مصابين بفيروس "كورونا" مستشفى الحكيم بعد تماثلهم للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 50 شخصا، من أصل 141 حالة إصابة مؤكدة بالمحافظة.

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من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ارتفاع الاعداد المصابة إلى ٧٧٢ حالة بعد تسجيل ٤٤ حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مختبرات الوزارة سجلت ٤٤ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن الإصابات موزعة كالتالي: (حالة في بغداد الكرخ، حالة في مدينة الطب، 5 حالات في البصرة، 10 حالات في النجف، 12 حالة في السليمانية، 7 حالات في كربلاء، حالتان في أربيل، 5 حالات في كركوك، وحالة في الديوانية".

وأوضحت الوزارة أنه "سُجلت حالتا وفاة جديدتان، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)"، مبينة أنه "تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام (بغداد الكرخ: ١)(النجف: ١٠)(كربلاء: ٦)(البصرة: ٣)".

ونبهت الوزارة الى أن "مجموع الاصابات: ٧٧٢، ومجموع الوفيات:٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٢".