شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح شروط صرف التعويضات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت التأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، شروط صرف التعويضات للمواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت “التأمينات” على حسابها في “تويتر”: إن مدة التعويض لثلاثة أشهر هي “مايو – يونيو – يوليو”، على أن يصرف اعتباراً من بداية شهر مايو، بنسبة 60% من الأجر المسجل في نظام “ساند”.

وسردت “التأمينات” ستة شروط لصرف التعويضات، أولها، أن يكون المتضرر مشتركاً بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1، ومستمراً في الاشتراك.

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وتضمنت الشروط أن يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين، أو خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.

وأضافت “التأمينات”: “يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد باستثناء قطاعات: “المالي، شركات الاتصالات، الأسواق المركزية والتموينات”.

وشملت الشروط، “التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، التزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين”.

وختمت “التأمينات الاجتماعية”، شروطها بالتأكيد على أن “تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربيع الأول من هذا العام”.