لماذا تمت إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعفت البحرية الأمريكية، الخميس، قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت الذي كتب رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد؛ للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا» على متن الحاملة.

وأعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، إقالة الكابتن بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، وقال: إن القائد أساء التقدير، كانت «رويترز» أول من بث نبأ الإقالة.

وتعد الإقالة التي جاءت بعد يومين من تسريب الخطاب، مثالاً واضحاً على مدى الصعوبة التي تواجهها المؤسسات الأمريكية في التعامل مع فيروس «كورونا»، حتى تلك التي اعتادت على المهام الخطرة والمعقدة مثل الجيش الأمريكي.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن البنتاجون سيبدأ حجب بعض البيانات حول الإصابات بالفيروس في صفوفه.

وقال وزير البحرية الأمريكي، إن الخطاب أرسل عبر سلسلة القيادة؛ لكن كروزير لم يمكنه من التسرب خارج السلسلة. مضيفاً: ليس لدي معلومات ولا أحاول الإيحاء بأنه سرب المعلومات.

وتابع: لم يهتم بضمان عدم تسربها وهذا جزء من مسؤوليته لقد دق أجراس الإنذار دون داعٍ.

وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب عن قائد حامة الطائرات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال: إنه لا يتفق مع التلميح إلى أنه تم إعفاء كروزير من منصبه لمحاولته إنقاذ أرواح البحارة.

من جانبه، قال جو بايدن الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة، إن إدارة ترامب «أساءت التقدير» بإعفاء قائد حاملة الطائرات الذي طالب باتخاذ تدابير أقوى؛ للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا» على متن الحاملة.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 100 فرد على حاملة الطائرات تيودور روزفلت بفيروس «كورونا» حتى الآن.

وتحدث قائد حاملة الطائرات بريت كروزير في خطابه، عن وضع قاتم على متن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية مع تزايد الإصابات بين الجنود بالفيروس. ودعا إلى «تحرك حاسم» بنقل أكثر من 4000 بحار من على متنها وعزلهم. وقال: إنه إذا لم تتصرف البحرية على الفور فسوف تخفق في توفير الحماية الملائمة للبحارة.