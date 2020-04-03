جورجيو أرماني يواجه «الخوف من كورونا» بتحويل مصانعه لإنتاج أزياء طبية مجانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني: أنا خائف كما الجميع من فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر المواجهة من خلال إنتاج أزياء طبية في مصانعه المكرسة عادة للسلع الفاخرة.

وفرض المصمم البالغ 85 عاماً والمولود في منطقة إيميليا رومانيا في وسط إيطاليا، نفسه كأحد أبرز اللاعبين في أوساط الموضة في ميلانو، عاصمة منطقة لومبارديا. حيث سجل في هاتين المنطقتين أكبر عدد من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 مع نحو عشرة آلاف وفاة، أي 70 % من مجمل الوفيات المسجلة رسمياً في إيطاليا.

وعندما أعلن رسمياً عن أول حالة وفاة في إيطاليا، كان جورجيو أرماني يعرض مجموعته لموسم الخريف في ميلانو، فقرر حينها إعادة تنظيم عمل شركته عازلاً نفسه، مع الاستمرار بإدارتها.

وأوضح أرماني في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس: ما يحصل الآن يؤثر فيّ كثيراً، ونظراً إلى أن النشاط متوقف بعدما أمرت السلطات بوقف النشاطات غير الأساسية، كان عليّ أن أتحرك فوراً.

وعندما علم أرماني بأن النظام الاستشفائي الإيطالي بات غير قادر على استيعاب كل المرضى، انطلق الاسم البارز عالمياً في السلع الفاخرة، في إنتاج بزات حماية للطواقم الطبية في مصانعه الإيطالية في كاريه (شمال) وماتيليكا (الوسط الشرقي) وسيتيمو تورينيزي (شمال) وترينتو (شمال شرق).

وقال: إنه إنتاج يكاد يكون يدوي الصنع، لأن كل المعدات في هذه المصانع لا تصلح لصنعه، ونحن نستخدم ماكينات الخياطة العادية. وأكد أن البزات التي يوفرها مجاناً، حصلت على شهادة استخدام في المجال الطبي. ومنذ عرض الأزياء الأخير في ميلانو، خفض المصمم اتصالاته بالخارج إلى الحد الأدنى مع إقامة مساحة عمل آمنة.