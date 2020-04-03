شكرا لقرائتكم خبر عن «فوجي» اليابانية تبتكر جهازاً لكشف «كورونا» في ساعتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية، إنها ابتكرت جهاز اختبار جديد لفيروس كورونا يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فحسب. وذكرت الشركة الجمعة، أن الجهاز من ابتكار (فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب) التابعة لها وسيطرح في 15 إبريل/نيسان.

وقالت: إن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 سيكون قادراً على إظهار النتيجة أسرع من أجهزة الفحص المستخدمة في الوقت الراهن التي تحتاج إلى مدة بين أربع إلى ست ساعات لكشف نتيجة الاختبار.

وفي سياق متصل، يجري اختبار عقار أفيجان الذي يعالج الإنفلونزا وابتكرته فوجي فيلم كعلاج للفيروس في الصين.

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