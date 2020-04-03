الولايات المتحدة تسجل أسوأ حصيلة بـ1200 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحصت الولايات المتحدة بينَ الأربعاء والخميس، نحو 1200 حالة وفاة إضافيّة؛ جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ، استناداً إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة يُمكن أن تُسجّل في أيّ بلد.

وتم تسجيل 1.169 حالة وفاة الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات مُنذ بدء الوباء في الولايات المتحدة إلى 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار. وكان الرقم اليوميّ القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سُجّل في 27 مارس/آذار في إيطاليا ويُقدر بنحو (969 حالة وفاة).

وسجلت الولايات المتحدة، خلال يومي الأربعاء والخميس أيضاً، أكثر من 30 ألف إصابة إضافيّة بـ«كوفيد-19»، ما يرفع العدد الرسميّ للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفاً، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي «كوفيد-19»، بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

من جانبه، طالب رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس، من السكّان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضرّراً من فيروس «كورونا» المستجدّ في الولايات المتحدة. وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: يُمكن أن يكون وشاحاً، أو أي شيء صنعتُموه في المنزل، من الممكن أن يكون منديلًا. وأضاف: لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاج إليها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحّية؛ إذ إنّه ليس مؤكّداً أنّ هذه الأقنعة الطبّية ستكون متاحة بكمّيات كافية إلى حين انتهاء الوباء.

وأوضح رئيس البلدية: إنّ قرار مطالبة السكّان بتغطية وجوههم؛ اتُّخِذ على أساس دراسة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن انتقال العدوى يمكن أن يحدث عبر مجرد التنفّس. وقال معدّو الدراسة التي نشرت الأربعاء: لقد ثبُت أنّ التحدّث والأنشطة الصوتيّة الأخرى مثل الغناء، يُمكن أن تولّد جزيئات في الهواء.

وسجّلت نيويورك منذ بداية الوباء 1562 حالة وفاة؛ جرّاء الإصابة بالفيروس، وفقاً للأرقام التي نشرها الخميس، مسؤولو الصحة في المدينة التي أحصت أيضاً 49707 إصابات.