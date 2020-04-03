طيران الإمارات تفتح حجوزات 5 وجهات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

فتحت طيران الإمارات اليوم الجمعة باب الحجوزات لرحلاتها إلى بعض وجهاتها اعتباراً من يوم الاثنين 6 أبريل/ نيسان. وسوف تعمل الرحلات من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

وسوف تنطلق هذه الرحلات من مبنى الركاب رقم 2 بمطار دبي الدولي حتى إشعار آخر، وستنقل مسافرين من دولة الإمارات إلى الخارج فقط، فيما تحمل البضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

و قالت طيران الإمارات في بيان أمس الخميس أنها تلقت الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها اعتباراً من يوم الاثنين 6 أبريل.