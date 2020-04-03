شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال وزير شئون القدس بعد اقتحام منزله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وزير شئون القدس فادى الهدمى، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية، وذكرت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن شرطة الاحتلال أقدمت على تحطيم الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الهدمي، وداهمته بالكلاب البوليسية علما بأنها المرة الرابعة التى يعتقل فيها.
واعتبرت الوزارة، أن اعتقال وزير شئون القدس فى هذه الظروف هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة فى مواجهة وباء كورونا، وهو اعتقال تعسفى متواصل يستهدف جميع الفلسطينيين فى القدس المحتلة، استكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها وأصحابها الأصليين.
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