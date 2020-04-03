شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 2 اخرين فى انفجار عبوة ناسفة بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 3 جنود عراقيين، وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غرب كركوك، وقال مصدر أمنى عراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن العبوة الناسفة انفجرت بمركبة كان يستقلها عدد من الجنود متوجهين للالتحاق بوحدتهم قرب قرية بير مهيدى التابعة لناحية سركران فى قضاء الدبس".

و في السياق ذاته قال مسئول أمريكى، يوم الأربعاء الماضى ، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية فى العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخى الذى شنته طهران فى العراق فى يناير،

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وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

ولم يكشف المسئول، المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.