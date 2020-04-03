شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأردن: حضانة فيروس كورونا تمتد لـ24 يوما وهناك حالات ظهرت بعد 27 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى، أن فترة حضانة فيروس كورون الجديد "كوفيد 19"، من 1 إلى 14 يوما، لكنها ربما تمتد حتى 24 يوما.

وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر: "فترة حضانة فيروس كورونا من 1-14 يوما، قد تمتد لـ24 يوما"، كاشفا: "وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وأوضح جابر أنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله قبل ظهور الأعراض، مشددا على أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هى اتباع التعليمات.



وزير الصحة

وكان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، أعلن أمس الخميس، إصابة 21 جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع الإجمالى إلى 299 وتعافى 9 حالات.

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وأوضح وزير الصحة الأردنى، أن الحالات الجديدة توزعت 4 حالات من محافظة إربد لمخالطين، وحالتان فى العاصمة لمخالطين لأحد المصابين.

وأكد الدكتور سعد جابر، أن الفحوصات التى أجريت للعمارات فى محافظة إربد، والتى يقطن بها طلاب "عرب 48" جاءت سلبية، ما يثبت أنهم غير مصابين بالمرض.





كما أعلن جابر، عن شفاء 4 حالات فى مستشفى الأمير حمزة، مؤكدًا أنهم غادروا إلى منازلهم، وأن فرق التقصى الوبائى أجرت 1220 فحص "كورونا" فى جميع محافظات المملكة، موجها شكره لجميع الكوادر الطبية على جهدها المميز خلال هذه الفترة، مثنيًا أيضا على دور المتطوعين الذين يقومون بمساعدة الطواقم الطبية.





وطمأن وزير الصحة أهالى منطقة وادى موسى، بأن جميع الفحوصات التى أجريت لأشخاص والتى بلغت أكثر من 250 فحصا كانت سلبية، مبينا أن وزارة الصحة ستجرى فحصا جديدا خلال الأسبوع المقبل.







