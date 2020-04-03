شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة جديدة بكورونا فى الكويت والأعراض مختلفة ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لوافد هندى فى دولة الكويت، ولكن الأعراض هذه المرة مختلفة تماما ، فقال مدير مستشفى الأميري الدكتور علي العلندا، وفق وكالة كونا، إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفي يوم أمس الخميس إثر أزمة قلبية كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)،

وأوضح الطبيب، أن ربط الوفاة بسبب الإصابة بـ (كورونا) تم رفعه لوزارة الصحة وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأضاف العلندا، اليوم الجمعة أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان قد وصل في وقت سابق أمس إلى المستشفى الأميري مفارقا الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية تكشفت إصابته بالفيروس.

Advertisements

وأوضح أن المتوفى لم تظهر عليه أي أعراض متعلقة بالإصابة ب(كورونا) ولم يراجع أي مستشفى خلال الفترة الأخيرة مستطردا أنه فور تسجيل هذه الحالة سارعت الفرق المعنية إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة وفحص المخالطين لها واستكمال إجراءات العزل على العمارة السكنية التي كان يقطنها.

وأكد العلندا على اتباع تعليمات وزارة الصحة والوقوف على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بهذا المرض وإطلاع الجمهور علىمستجداته أولا بأول. الجدير بالذكر أن قاطني العمارة المذكورة آنفا كانوا تحت الحجر الصحي الإلزامي، وذلك بسبب الاشتباه في حالات إصابة بالفيروس بداخلها.