شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 252 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قبل قليل، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبذلك يصبح العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة 252 وعدد حالات الوفاة واحدة.
وأكدت سلطنة عمان أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تسترعى اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباه المواطنين والمقيمين بأن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.
ووجهت اللجنة شكرها للمواطنين والمقيمين على حسن تفهمهم والتزامهم بالإجراءات الوطنية التى اتخذت للحد من انتشار الفيروس، منوهة إلى أن هذه الإجراءات احترازية تهدف إلى إحكام المرور من وإلى المحافظات، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ويحد من الأسباب المؤدية إلى انتشار فيروس كورونا.
ودعت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الأخذ بعين الاعتبار أهمية البقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 252 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.