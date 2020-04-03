شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 252 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قبل قليل، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبذلك يصبح العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة 252 وعدد حالات الوفاة واحدة.

وأكدت سلطنة عمان أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وذكرت اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تسترعى اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباه المواطنين والمقيمين بأن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.

ووجهت اللجنة شكرها للمواطنين والمقيمين على حسن تفهمهم والتزامهم بالإجراءات الوطنية التى اتخذت للحد من انتشار الفيروس، منوهة إلى أن هذه الإجراءات احترازية تهدف إلى إحكام المرور من وإلى المحافظات، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ويحد من الأسباب المؤدية إلى انتشار فيروس كورونا.

ودعت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الأخذ بعين الاعتبار أهمية البقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.