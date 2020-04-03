مقتل جنديين بانفجار شمالي العراق

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تقل عسكريين شمالي البلاد.

وأضاف المصدر للأناضول (طلب عدم الإشارة لاسمه)، أن "حافلة صغيرة تقل عناصراً من الجيش العراقي انفجرت فيها عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومنطقة الخازر جنوبي الموصل".

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وأوضح أن "الانفجار تسبب في مقتل عنصرين اثنين من الجيش وإصابة 4 آخرين بجروح".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.