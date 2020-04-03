الأمم المتحدة ترسل 65 شاحنة مساعدات إلى إدلب السورية

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة 65 شاحنة مساعدات إلى محافظة إدلب السورية عبر تركيا.

وذكر مراسل الخليج 365، الجمعة، أن الشاحنات دخلت إلى الأراضي السورية، عبر معبر جيلوه غوزو في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.



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