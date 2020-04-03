الصحفي والإعلامي الحقيقي يبحث عن مكانه المسلوب

إعلاميون خارج الاعلام يملكون الآليات الإعلامية

العمل الصحفي- بشكل خاص- والإعلامي بشكل عام يختلف عن كل الوظائف والمهن الأخرى ..فهو يحتاج الى موهبه ومهارة ودراسة وتأهيل وتدريب وفنون الصحافة متعددة وهي ثابته والتطور الصحفي يشكله التقنيات وأسلوب التقديم من خلال الصحيفة والمجلة ومن ثم المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية وتطور الامر الى ان اصبح كل من يريد ان يكتب وينشر فهو يفعل بلا حسيب ولا رقيب ..تعددت المسميات .. الفيس بوك والتويتر و انستجرام و سناب شات و تلجرام و واتساب .. الخ ..

كل تلك المنصات ليس لها رقابه او متابعه الا القليل ومعظم الدول لا تهتم .. الا بما يمس الأمن القومي او الانحراف الديني

وانطلقت المواقع للصحف الالكترونية تحت رعاية الدول وبموافقات وتراخيص إعلامية مثلها كالصحف الورقية

وللأسف ظهرت فئات كثيرة الان اعلاميون ولكنهم خارج اطار الاعلام .. لا موهبه ولا دراسة وربما لا مؤهل واصبح كل ما يملك صفحه او موقع يكتب ما يحلو له .. تضحكك أحيانا ركاكة الأسلوب والاخطاء الاملائية والمعلومات الضحلة والخبرة المعدومة حتى في كتابه الخبر البسيط

وحينما وجد البعض من هؤلاء المتسلقين على الصحافة ان الصحافة والكتابة لا تأتي ثمارها في اغلب الأحوال فلا جمهور يقرأ ولا مشاهد يرى او يسمع ولا إيجابيات تصل!!. تحول البعض او ربما الكل الى الاعلام التجاري بعمل الدعايات والهاشتاقات

لهذا او لتلك الشركة او المطعم او لهذا المحل وللافراد والشخصيات وقد تداخلت كل الأمور فغاب الصحفي الحقيقي والاعلامي المؤهل وبرز اعلاميون خارج الاعلام واختفت الرقابة وتاهت الضوابط وتحول العمل الصحفي والاعلامي إلى غائب !!

وظهر ما يسمون أنفسهم أو اطلق العامة عليهم مشاهير الاعلام ومشاهير السناب ومشاهير التويتر ولا ادري هؤلاء المشاهير في أي جانب وكيف ان هؤلاء يبحثون عن الشهرة الإعلامية من جانب ثم الربح المادي من جانب اخر .. ثم تحول الكل الى اساليب اخرى للحصول على المال بدعاية لهذا المحل وتلك الشركة وهذا الشخص وذاك الموقع الالكتروني كما اسلفنا .

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من هنا يجب على المسؤولين والقيادات الإعلامية وهيئة الصحفيين السعودية ووزارة الاعلام وضع الضوابط والاسس والقوانين و الآليات لاستراتيجية إعلامية وقانونية لتنظيم هذا العمل الصحفي والاعلامي فهؤلاء المشاهير لا يملكون لا تراخيص إعلامية او موافقات تجارية او توجيهات رسمية وعلى أنظمة الدولة التوقف امام هذا المشهد الذي عانينا منه وشهدنا المئات ممن لا يحملون مؤهلات تؤهلهم لهذا العمل وآخرين ربما لا يحملون الا شهاده الابتدائية ويطلقون على انفسهم اعلامي وصحفي ..

آمل ان توضع الضوابط من خلال وزارة الاعلام والتجارة وهيئة الصحفيين وان يكون لجمعية اعلاميون السبق في تنظيم مؤتمر لمناقشة تلك الظاهرة ووضع اليات لتحقيق الأهداف الإعلامية المنشودة

والعمل على ان يكون الإعلامي على درجة كبيرة من التأهيل الوظيفي

الذي يسمح له بان يكون صحفيا واعلاميا ..يشرّف المجتمع ويتمنى ان يكون إعلاميا متميزا ..يؤدي دوره ليرفع اسم وطنه و يدافع عن قضايا مجتمعه بكل شفافية و اخلاص لا البحث عن كيفية تحقيق الربح المادي من خلال اعلان او إشادة بمكان او شخصية عامه

العمل الإعلامي والصحفي يحتاج الى رجال يحبون بلادهم ويخلصون في أعمالهم .. يتفوقوا في ابراز منجزات وطنهم .. هذا ما نود ان نراه من اعلامي المملكة بكل مستوياتهم وفئاتهم

والله من وراء القصد

بقلم / سهيل السهيل