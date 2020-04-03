تشيلسي يرغب في التعاقد مع “فيليب كوتينيو”

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ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، أن تشيلسي الإنجليزي بدأ التحرك للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي برشلونة الإسباني.
ويقضي كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما، الموسم الحالي معارا لبايرن ميونخ، مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، ويتردد أن النادي البافاري لا ينوي الإبقاء على اللاعب.
وقدرت صحيفة ”سبورت“ قيمة صفقة انتقال كوتينيو من برشلونة لتشيلسي بـ 60 إلى 80 مليون يورو.
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