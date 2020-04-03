الكويت تسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم الجمعة تسجیل 75 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكویت إلى 417 حالة.

وكان وزیر الصحة الكويتية أعلن في صباح الیوم شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض فیروس كورونا لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 82 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا یصبح 335 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 16 حالة منھا 11 حالة مستقرة و 5 حالات حرجة.

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