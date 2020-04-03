الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 75 حالة جديدة بفيروس كورون المستجدّ ليصبح الإجمالي 417 حالة. فيما أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الجمعة شفاء حالة واحدة جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 82 حالة.

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